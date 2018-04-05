Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-04-18

ЕРЕВАН, 5 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 апреля, курс доллара США сократился на 0.07 драмa и составил 480.21 драм. Курс евро сократился на 0.18 драмa и составил 589.46 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 8.35 драм. Курс британского фунта вырос на 0.72 драмa и составил 675.27 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 56.44 драмa и составила 20646.72 драм. Цена серебра сократилась на 0.96 драмa и составила 254.13 драм. Цена платины сократилась на 125.60 драмa и составила 14188.54 драм.