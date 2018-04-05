Азиатские индексы - 05-04-18

ТОКИО, 5 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.53% и составил 21645.42 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.08% и составил 1724.61 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3131.11 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 29518.69 пункта.