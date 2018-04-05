Азиатские индексы - 05-04-18
ТОКИО, 5 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.53% и составил 21645.42 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.08% и составил 1724.61 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3131.11 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 29518.69 пункта.
10:34, 31.03.2018
Спустя два года: границы де-факто и предпосылки международного закрепления – Шаан Гантахарян
13:24, 27.03.2018
Арташес Гегамян: Мы – одна команда!
- 18:58 Юлия Скрипаль сделала заявление
- 18:51 В Париже состоялась встреча председателя НС Республики Арцах с французскими парламентариями
- 18:41 Избранный президент Республики Армения Армен Саркисян посетил Музей Национального героя Армении Карена Демирчяна
- 18:27 Президент Серж Саргсян присутствовал на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Арменией и Суверенным мальтийским орденом
- 18:04 Армения примет участие в ежегодном Дубайском инвестиционном форуме
- 18:02 Президент Республики Арцах посетил в Шуши и Степанакерте ряд административных и учебных заведений
- 17:58 В рамках визита в Ватикан президент Армении наградил ряд деятелей
- 17:49 В Швейцарии на аукцион выставили один из наиболее ценных бриллиантов
- 17:41 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-04-18
- 17:40 Азиатские индексы - 05-04-18
- 17:37 Корона "Мисс России" в новом дизайне стоит не менее миллиона долларов
- 17:31 Католикос Арам I и Папа Франциск обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
- 17:30 Во Франции мужчина попал в тюрьму, написав 4,5 тысячи sms экс-возлюбленной
- 17:28 Автопроизводители США стали отказываться от выпуска небольших автомобилей
- 17:06 Армения и Суверенный Мальтийский Орден подписали соглашение о сотрудничестве
- 17:04 Правительство Литвы одобрило Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС
- 17:04 Финляндия дала согласие на строительство Nord Stream 2
- 17:02 Французские военные уничтожили в Мали 30 боевиков
- 16:55 В Германии резко выросло число радикальных мусульман
- 16:46 «Там, где встречаются Восток и Запад»: вышел специальный номер Gulf News об экономической привлекательности Армении
- 16:40 Обнародована запись «разговора с Юлией Скрипаль»
- 16:03 Президент Армении Серж Саргсян принял участие в торжественной церемонии открытия статуи Григора Нарекаци
- 15:57 Китайский город решил доплачивать пожилым людям за будущие экологичные похороны
- 15:47 Во Франции при крушении вертолета погибли два человека
- 15:24 Греция направляет семь тысяч военных на границу с Турцией
- 15:10 Пассажиропоток в аэропортах Армении возрос на 9,3 процента
- 15:05 Серж Саргсян встретился с госсекретарём Святого Престола Пьетро Паролином
- 15:02 В США школьники выступили против требования носить прозрачные рюкзаки
- 14:58 WSJ: полиция США сможет идентифицировать людей в толпе, используя искусственный интеллект
- 14:53 Женщина четыре года тайно снимала мужа с дочкой и прославилась
- 14:50 Папа Римский Франциск склонил главу перед статуей Григора Нарекаци: В Ватикане прозвучали молитвы обеих церквей
- 14:50 Одежда из мешков для мусора прославила турецкого ребенка
- 14:41 Фильм "Все знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом откроет 71-й Каннский фестиваль
- 14:35 Состоялась беседа тет-а-тет Сержа Саргсяна с Его Святейшеством Папой Римским Франциском
- 14:30 Главными претендентами на пост премьер-министра Армении являются Серж Саргсян и Карен Карапетян: GALLUP
11:43, 01.04.2018
Просмотрели 2579 раз Армянская община Лондона вновь сплотилась вокруг посольства Армении – армяне митингом ответили азербайджано-турецкой общине
16:10, 31.03.2018
Просмотрели 1396 раз Выступление Симфонического оркестра Армении в Гамбурге прошло на бис
18:53, 30.03.2018
Просмотрели 1379 раз Во Франции тяжело ранен изгнанный из родины азербайджанский журналист
17:36, 31.03.2018
Просмотрели 1260 раз Римма Варжапетян: Обвинение армян в антисемитизме – это откровенная провокация
15:38, 31.03.2018
Просмотрели 1258 раз HREESH, BEEB и S1 как ужас противника – новые БПЛА от армянской компании