Обновленная корона, которую вручат победительнице конкурса красоты "Мисс Россия"-2018, стоит не меньше миллиона долларов США, она оформлена драгоценными камнями в цветах российского флага. Как переает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила на пресс-конференции в четверг гендиректор смотра Лариса Тихонова.

"Мы готовились очень долго к этому моменту, больше года мы обсуждали и работали над этой замечательной короной. Здесь и белое золото, и сапфиры, и бриллианты, и жемчуг. Корона получилась бесподобная… Оценить ее практически невозможно. Ювелиры компании Mercury вложили в нее свое сердце. Я думаю, что она стоит не меньше миллиона долларов", — сказала Тихонова.

Она уточнила, что корона оформлена в цветах российского флага, а изготовили ее в Италии.