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Католикос Арам I и Папа Франциск обсудили ситуацию на Ближнем Востоке


В Ватикане 5 апреля состоялась встреча Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I и Папы Франциска. Его Святейшество Арам I поблагодарил Папу за признание Геноцида армян, а затем обратил внимание Католической Церкви на ряд вопросов.

Как сообщает Арменпресс, Католикос Великого Дома Киликийского Арама I на встрече с Папой Франциском выразил свою обеспокоенность по поводу уменьшения христианского присутствия на Ближнем Востоке, выразив надежду на то, что Ватикан уделит особое внимание этому вопросу. Арам I христианско-исламский диалог посчитал императивом.




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