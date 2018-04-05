Финляндия дала согласие на строительство Nord Stream 2

Правительство Финляндии 5 апреля дало разрешение на строительство газопровода Nord Stream 2 исключительной экономической зоне государства, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как отмечается в пресс-релизе кабинета министров Финляндии, из 1220 км трассы магистрали через финскую зону пройдет 374 километров.

Ранее разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в своей исключительной экономической зоне выдала Германия. Также свои разрешения помимо России должны дать Дания и Швеция.

Газопровод Nord Stream 2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.