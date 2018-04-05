Французские военные уничтожили в Мали 30 боевиков

Около 30 боевиков были уничтожены в ходе столкновения военнослужащих Франции и Мали с джихадистами. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг издание Le Figaro со ссылкой на представителей минобороны Франции.

Инцидент произошел в районе Акабар на границе Мали и Нигера в минувшее воскресенье. Военнослужащие Франции и Мали столкнулись с 60 боевиками в воскресенье в 3 км от границы, после чего произошел бой.

Среди французских военнослужащих нет убитых или раненых, отмечает издание. О потерях со стороны малийцев неизвестно.

Бой произошел во время начавшейся 28 марта военной операции по разведке и восстановлению контроля над одним из районов Мали.