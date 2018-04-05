«Там, где встречаются Восток и Запад»: вышел специальный номер Gulf News об экономической привлекательности Армении

Ежедневная газета на английском языке Gulf News, которая издается в Объединенных Арабских Эмиратах и распространяется в странах Ближнего Востока и Персидского залива, посвятила Армении специальный номер, в котором представлены инвестиционные преимущества Армении. Статьи о государственном имидже и бизнес-среде Армении были подготовлены издательским директором агентства «Global FDI Reports» Паулиной Гальярдо. На пресс-конференции в конференц-зале ИА «Арменпресс» Полина Гальярдо сообщила 5 апреля, что доступна также онлайн-версия спецномера.

«Вы увидите все вопросы, ответы и интервью, которые мы сделали при подготовке этого номера и в газете, и в онлайн-версии. И самое главное - это интервью с президентом Сержем Саргсяном, который великодушно предоставил нам довольно много времени, рассказал о перспективах развития государства», - сказала Гальярдо.

Армен Авак Авакян, Паулина Галярдо Армен Авак Авакян, Паулина Галярдо Армен Авак Авакян Паулина Галярдо Армен Авак Авакян, Паулина Галярдо Паулина Галярдо Паулина Галярдо Армен Авак Авакян, Паулина Галярдо, Арам Ананян Армен Авак Авакян, Паулина Галярдо Армен Авак Авакян, Паулина Галярдо Фото: Феликса Арустамяна

По ее словам, специальный номер называется «Where East Meets West» («Там, где встречаются Восток и Запад»). В номере представлены экономический анализ Армении, сферыа с сильным инвестиционным потенциалом (банковская система, возобновляемые источники энергии, туризм, промышленность и т.д.), торговые преференциальные режимы и взаимовыгодные отношения с арабскими государствами.

Раздел о технологическом прогрессе Армении называется «Силиконовая долина Кавказа».

Паулина Гальярдо отметила, что тираж газеты составляет 250 000 экземляров, а также онлайн-версия. «Что касается онлайн-статей, мы нашли творческий формат - мы можем передать эту информацию читателям других стран региона Персидского залива через веб-сайт. Мы также разместили объявления об Армении в «Khaleej Times», «The Economist» и «Gulf News» с активными гиперссылками на наш сайт и наши статьи», - сказала она.

В специальном номере также представлены интервью с министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашотом Манукяном, министром финансов Варданом Арамяном, генеральным директором «Business Armenia» Арменом Аваком Авакяном и представителями частного сектора.

Генеральный директор «Business Armenia» (ребрендинг Фонда развития Армении) Армен Авак Авакян сказал, что было очень приятно помочь инициативе Gulf News в подготовке номера об Армении.

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