«Там, где встречаются Восток и Запад»: вышел специальный номер Gulf News об экономической привлекательности Армении
Ежедневная газета на английском языке Gulf News, которая издается в Объединенных Арабских Эмиратах и распространяется в странах Ближнего Востока и Персидского залива, посвятила Армении специальный номер, в котором представлены инвестиционные преимущества Армении. Статьи о государственном имидже и бизнес-среде Армении были подготовлены издательским директором агентства «Global FDI Reports» Паулиной Гальярдо. На пресс-конференции в конференц-зале ИА «Арменпресс» Полина Гальярдо сообщила 5 апреля, что доступна также онлайн-версия спецномера.
«Вы увидите все вопросы, ответы и интервью, которые мы сделали при подготовке этого номера и в газете, и в онлайн-версии. И самое главное - это интервью с президентом Сержем Саргсяном, который великодушно предоставил нам довольно много времени, рассказал о перспективах развития государства», - сказала Гальярдо.
По ее словам, специальный номер называется «Where East Meets West» («Там, где встречаются Восток и Запад»). В номере представлены экономический анализ Армении, сферыа с сильным инвестиционным потенциалом (банковская система, возобновляемые источники энергии, туризм, промышленность и т.д.), торговые преференциальные режимы и взаимовыгодные отношения с арабскими государствами.
Раздел о технологическом прогрессе Армении называется «Силиконовая долина Кавказа».
Паулина Гальярдо отметила, что тираж газеты составляет 250 000 экземляров, а также онлайн-версия. «Что касается онлайн-статей, мы нашли творческий формат - мы можем передать эту информацию читателям других стран региона Персидского залива через веб-сайт. Мы также разместили объявления об Армении в «Khaleej Times», «The Economist» и «Gulf News» с активными гиперссылками на наш сайт и наши статьи», - сказала она.
В специальном номере также представлены интервью с министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашотом Манукяном, министром финансов Варданом Арамяном, генеральным директором «Business Armenia» Арменом Аваком Авакяном и представителями частного сектора.
Генеральный директор «Business Armenia» (ребрендинг Фонда развития Армении) Армен Авак Авакян сказал, что было очень приятно помочь инициативе Gulf News в подготовке номера об Армении.«Политические отношения со странами Персидского залива более развиты, чем экономические отношения. ОАЭ и остальные страны Персидского залива являются для нас приоритетными странами, откуда мы можем привлекать инвесторов и инвестиции. Этими статьями мы направляем четкие сигналы арабским странам - приезжайте в Армению, инвестируйте здесь, потому что договоры о международном сотрудничестве с ЕС и Евразийским экономическим союзом намного лучше, и они могут воспользоваться привилегиями. Этот сайт и эти статьи помогут доставить эти послания до адресатов», - сказал он.