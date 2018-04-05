Обнародована запись «разговора с Юлией Скрипаль»

Виктория Скрипаль — племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери, — сообщила, что разговаривала по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией, которая пришла в себя в конце марта. Запись беседы включили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», ее подлинность не подтверждена, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На ней женщина, представившаяся Юлией Скрипаль, сообщает, что у нее все в порядке. «Все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые (...) Ни у кого нет непоправимых вещей», — добавила она, отметив, что скоро выписывается, а состояние Сергея Скрипаля «нормальное».

Виктория рассказала ей, что если получит британскую визу, то прилетит в Лондон 9 апреля. Собеседница в ответ заявила, что визу никто не даст.