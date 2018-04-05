Китайский город решил доплачивать пожилым людям за будущие экологичные похороны

Управление гражданской администрации города Вэньлин предлагает пожилым жителям вознаграждение за заключение договора о рассеивании их праха над морем, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Власти города ввели новую практику в этом году, сообщает агентство "Синьхуа". Ежемесячные выплаты в размере 100 юаней полагаются людям в возрасте 70-80 лет, 200 юаней - в возрасте 80-90 лет, 300 юаней - в возрасте 90-100 лет. Достигшие ста лет жители будут получать по 400 юаней в месяц.

Вэньлин стал первым городом в Китае, который в целях популяризации экологичного захоронения ввел вознаграждения для людей, перед смертью зарегистрировавшихся для развеивания их праха над морем.

В Китае 5 апреля является Днем поминовения усопших. По китайской традиции, умерших хоронят в гробах рядом с предками. Однако в густонаселенной стране становится все меньше земельных ресурсов для соблюдения этого обычая. Для решения проблемы нехватки земли китайские власти в последние годы продвигают экологичные виды захоронения.