Время в Ереване: 11:07:36,   5 Апрель

Во Франции при крушении вертолета погибли два человека


Жертвами крушения вертолета на юго-западе Франции стали два человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Как сообщает радиостанция, вертолет разбился в четверг около 10.00 по местному времени недалеко от аэродрома, с которого взлетел. Он упал на виноградники города Либурн и загорелся.

На борту были пилот в возрасте около 60 лет и еще один мужчина, оба погибли.

Предположительно, инцидент произошел из-за поломки двигателя. Власти начали расследование.

 

 




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