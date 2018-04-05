Во Франции при крушении вертолета погибли два человека

Жертвами крушения вертолета на юго-западе Франции стали два человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Как сообщает радиостанция, вертолет разбился в четверг около 10.00 по местному времени недалеко от аэродрома, с которого взлетел. Он упал на виноградники города Либурн и загорелся.

На борту были пилот в возрасте около 60 лет и еще один мужчина, оба погибли.

Предположительно, инцидент произошел из-за поломки двигателя. Власти начали расследование.