Пассажиропоток в аэропортах Армении возрос на 9,3 процента

Пассажиропоток в двух аэропортах Армении за январь-март месяцы 2018 года составил 525 079 человек, что на 9,3 процента превышает показатель за тот же период прошлого года. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Главного управления гражданской авизции Армении.

В марте месяце текущего года пассажиропоток в двух аэропортах РА составил 186 743 человека, что на 9,5 процентов выше того же показателя за март прошлого года.

Пассажиропоток в аэропорту “Звартноц” в марте месяце составил 175 605 человек, что на 6,1 процентов выше того же показателя за март прошлого года. В январе-марте 2018 года пассажиропоток в аэропорту “Звартноц” превысил тот же показатель 2017 года на 5,8 процентов.

Грузоперевозка в аэропорту “Звартноц” в январе-марте 2018 года составила 3439 тонн груза. В проплом году этот показатель составлял 4894 тонны.

Пассажиропоток в аэропорту “Ширак” в марте 2018 года составил 11 138 человек. За тот же период 2017 года он составил 5058 человек.

В январе-марте 2018 года пассажиропоток в аэропорту “Ширак” составил 31 955 человек, а в тот же период 2017 года – 13 906.

В январе-марте 2018 года в аэропортах “Звартноц” и “Ширак” на 10,5 процентов увеличилось также число взлетов/посадок.