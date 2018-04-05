В США школьники выступили против требования носить прозрачные рюкзаки

Учащихся школы Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, штат Флорида, в которой 14 февраля застрелили 17 человек, обязали носить прозрачные рюкзаки. Школьникам не понравилось это нововведение, и они стали активно протестовать против него, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Учащимся выдали бесплатные прозрачные рюкзаки после весенних каникул. Руководство школы считает, что благодаря этой мере предосторожности в школу нельзя будет пронести оружие. Школьники считают это вторжением в свое личное пространство.

Многие стали выражать протест, положив в рюкзак плакат с определенной надписью.