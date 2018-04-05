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WSJ: полиция США сможет идентифицировать людей в толпе, используя искусственный интеллект


Методы, разрабатываемые американскими компаниями в интересах правоохранительных органов помогут практически мгновенно определять в толпе лиц, находящихся в розыске. Как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, предполагается использовать системы с искусственным интеллектом для анализа визуальной информации, поступающей в режиме реального времени с уличных камер видеонаблюдения и с портативных камер, которые носят полицейские, передает Арменпресс.

Такую систему идентификации с использованием личных веб-камер создает чикагская компания Motorola Solutions и компания по разработке систем с элементами искусственного интеллекта Neurala. Она может быть готова уже осенью 2018 года и будет способна различать в толпе находящегося в розыске человека или потерявшегося ребенка.

 

 




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