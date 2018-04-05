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В Ватикане стартовала церемония открытия и освящения бронзовой статуи Григора Нарекаци


В Ватикане стартовала церемония открытия и освящения Папой Римским Франциском бронзовой статуи Григора Нарекаци.

Как передает из Ватикана корреспондент «Арменпресс», церемония освящения проходит в присутствии президента Армении Сержа Саргсяна, католикоса Гарегина Второго и католикоса Киликийского Арама Первого.

Автор скульптуры – Давид Ереванци. Скульптура отлита в Чехии, при финансовом содействии посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна и Артура Джанибекяна. Отлито 2 скульптуры: одна будет установлена в садах Ватикана, другая – в Эчмиадзине.


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