В Ватикане стартовала церемония открытия и освящения бронзовой статуи Григора Нарекаци

В Ватикане стартовала церемония открытия и освящения Папой Римским Франциском бронзовой статуи Григора Нарекаци.

Как передает из Ватикана корреспондент «Арменпресс», церемония освящения проходит в присутствии президента Армении Сержа Саргсяна, католикоса Гарегина Второго и католикоса Киликийского Арама Первого.

Автор скульптуры – Давид Ереванци. Скульптура отлита в Чехии, при финансовом содействии посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна и Артура Джанибекяна. Отлито 2 скульптуры: одна будет установлена в садах Ватикана, другая – в Эчмиадзине.