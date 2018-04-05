В Испании увеличили сумму расходов на содержание королевской семьи

Содержание королевской семьи в 2018 году обойдется испанским налогоплательщикам в €7,89 млн, что на 0,87% больше, чем в предыдущем году. Как передает Арменпресс, такая информация содержится в проекте государственного бюджета на текущий год.

Данный показатель вырос во второй раз за последние годы. В 2010 году на монархов было выделено €8,9 млн, затем данная сумма ежегодно сокращалась или оставалась на прежнем уровне. Такое решение было обусловлено мерами экономии, утвержденными правительством Испании в связи с финансовыми трудностями. С 2014 года сумма оставалась неизменной на отметке в €7,78 млн, лишь в 2017 году данный показатель увеличился на €40 тыс. по сравнению с 2016 годом. Часть выделяемых средств, как предполагается, пойдет на зарплату членам монаршей семьи, в том числе супруге короля Филиппа VI Летисии.

Филипп VI стал королем Испании 19 июня 2014 года после того, как от престола отрекся его отец Хуан Карлос I. Супруга монарха - королева Летисия - раньше работала журналисткой в разных изданиях, в том числе в агентстве EFE, газете ABC, на телеканалах CNN+ и Bloomberg TV. В браке Филипп VI и Летисия состоят с 22 мая 2004 года, у них две дочери - 10-летняя София и принцесса Астурийская, наследница престола 12-летняя Леонор. Помимо короля с супругой и их детей во дворце проживают родители монарха - Хуан Карлос I и его жена София.

В Европе, где насчитывается более десяти монархий, Испанию можно назвать одной из самых скромных с точки зрения содержания королевских семей. Так, содержание британского двора в 2013-2014 финансовом году стоило налогоплательщикам порядка £35,7 млн (около €50 млн). Чуть менее притязательной оказалась бельгийская монаршая семья - в 2015 году в стране было решено потратить на королевский двор €36 млн.



