В центре Млечного Пути найдены десятки доселе неизвестных черных дыр
В центре Млечного Пути, то есть нашей галактики, обнаружены десятки черных дыр, Как передает Арменпресс, об этом сообщают американские ученые.
Это открытие подтверждает появившуюся десятилетия назад теорию, согласно которой сверхмассивные черные дыры, которые образуют ядра большинства галактик, окружены многими менее крупными черными дырами.
Однако до сих пор все наблюдения центра Млечного Пути, где находится ближайшая к Земле сверхмассивная черная дыра, не находили подтверждения этой теории.
Результаты последнего исследования публикуются в журнале Nature.
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