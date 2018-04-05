СМИ: вооруженный палестинец погиб при ударе ВВС Израиля на границе с сектором Газа

Вооруженный палестинец, получивший в четверг ранения в результате израильского авиаудара у разделительной стены в районе границы с сектором Газа, скончался. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на палестинские медицинские источники сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Как проинформировала ранее армейская пресс-служба, "самолет ВВС Израиля нанес удар по вооруженному террористу, приблизившемуся к стене безопасности в северной части сектора Газа". Военные указали, что "армия не допустит причинения вреда гражданским лицам в Израиле и продолжит действия против террористов, участвующих во враждебных акциях".

30 марта вдоль границы еврейского государства и сектора Газа произошли масштабные столкновения в ходе акции протеста с участием десятков тысяч палестинцев. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с войсками и полицией. Всего, по данным палестинского минздрава, в них погибли 18 арабов, ранения получили около 1,5 тысячи.





