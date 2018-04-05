В Армении химики-разведчики ЮВО ликвидировали последствия условного химического заражения на контрольных занятиях

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения контрольных занятий ликвидировали последствия условного химического заражения на полигоне «Камхуд».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, по замыслу учений авиационными средствами условного противника был нанесен авиационный удар и заражение участка местности.

В ходе специального учения по сигналу «тревога» химики-разведчики совершили 30 км марш на современных разведывательных химических машинах РХМ-6 , провели дозиметрический и химический контроль территории высокогорного полигона «Камхуд», эвакуацию личного состава и военной техники в незараженную зону. Затем специалистами РХБЗ была оказана первая медицинская помощь условно пострадавшим, а также дегазация, дезактивация и специальная обработка более 500 военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Всего в ходе специального учения подразделения РХБЗ в Закавказье было привлечено около 200 военнослужащих и более 50 единиц специальной военной техники, в том числе и беспилотные летательные комплексы.