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Правительство Армении предоставило таможенную льготу компании «Алекс Текстиль»


Текстильная компания «Алекс Текстиль» подала заявку на освобождение от таможенной пошлины по импорту сырья и материалов на сумму порядка в $1,5 млн. или 750,3 млн. драмов. Речь идет о товарах из Турции и Узбекистана, в частности, ткани, нитках, пуговицах, крючках.

ООО «Алекс Текстиль» получило от правительства Армении таможенную льготу. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение принято на заседании кабинета министров 5 апреля. Проект представил министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян.

По его словам, льготы позволят компании создать новые рабочие места и стимулируют экспорт.


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