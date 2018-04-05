Макмастер пригрозил России в прощальной речи

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер, которого на этом посту сменит Джон Болтон, в своей прощальной речи обрушился с критикой на Россию. Его речь опубликована на сайте Белого дома, передает Арменпресс.

По его словам, Москва "использовала старые и новые формы агрессии" для подрыва основ "международного мира и стабильности", в том числе с помощью политических и экономических мер, а также кибератак.

Тактика Кремля включает "проникновение в социальные сети, распространение пропаганды, использование информации как оружия и других форм подрывной деятельности и шпионажа", заявил Макмастер.

Он похвалил администрацию Дональда Трампа за высылку российских дипломатов, отметив, что это решение поможет защитить американские "демократические институты и процессы".

Ранее в тот же день Дональд Трамп заявил, что хотел бы быть в хороших отношениях с Россией. По его словам, все согласны с этим, кроме "глупых людей".