Все вопросы с заседаний правительства, представляюшие интерес для общества, будут публиковаться: Давид Арутюнян

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян доволен тем, что заседания правительства Армении будут проходить за закрытыми дверями. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами он сказал после заседания правительства Армении.

По его словам, традиция представлять после заседания правительства Армении самые важные вопросы станет более урегулированной. «Повестка будет открытой, и журналисты смогут с ней ознакомиться, в этом отношении мы введем более ответственный подход. После заседания правительства Армении мы будем постановлять – какие вопросы представляют общественный интерес, и министры ответят на вопросы журналистов»,- сказал он.

На вопрос, смогут ли журналисты приходить в правительство каждый четверг, Давид Арутюнян ответил положительно. По его словам, порядок аккредитации прессы сохранится.

Изменения, по которым заседания правительства Армении будут проходить за закрытыми дверями, вступают в силу 9-го апреля. Отныне члены правительства смогут распространять соответствующую информацию лишь с позволения премьер-министра Армении. Заседания правительства Армении будут протоколироваться администрацией премьер-министра Армении. Протоколы или их часть подлежат публикации с поручения премьер-министра Армении.

После принятых в Армении в 2015 году конституционных реформ страна переходит на парламентскую форму правления. Новоизбранный президент Армен Саргсян вступит в должность 9-го апреля. В тот же день будут прекращены полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство подаст в отставку. Премьер-министр будет избран правящей партией или правящей коалицией 17-го апреля.