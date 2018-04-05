«ВизаМетрик» не будет принимать обращения за визами в Армении

С 3 апреля, в связи с техническими причинами, принятие заявлений на получение шенгенской визы не может осуществляться компанией «VisaMetric». Как передает «Арменпресс», с соответствующим заявлением выступило посольство Германии в Армении.

Согласно информации, соответствующие заявления продолжит принимать Визовый отдел посольства Германии.

Отметим, что ранее Агентство по защите персональных данных министерства юстиции Республики Армения потребовало приостановления обработки персональных данных компанией «VisaMetric», в частности – приостановления возможности сбора, использования или передачи персональных данных до завершения проводимой Агентством инспекции. Ранее министерство начало процесс проверки, чтобы узнать, насколько обработка персональных данных компанией «VisaMetric» соответствует законодательству Армении.

Министерство юстиции Армении отреагировало на беспокойство граждан РА в связи с информацией о том, что отныне заявления по предоставлению шенгенских виз будет принимать российско-турецкий консорциум «ВизаМетрик». В заявлении Минюста отмечалось, что данная информация появилась после выступления посла Германии в Армении Матиаса Кислера на пресс-конференции 28 марта с.г. Тогда дипломат сообщил, что с 3 апреля заявки на Шенгенскую визу для Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Австрии и Швеции будет рассматривать не посольство ФРГ, а ООО «VisaMetric», которое представляет собою российско-турецкий консорциум.



Как сообщалось ранее, Агентство по защите персональных данных министерства юстиции Республики Армения потребовало приостановления обработки персональных данных российско-турецкой компанией «VisaMetric», в частности, приостановления сбора или передачи или использования персональных данных завершения проводимой Агентством инспекции.

Как сообщили в пресс-службе министерства юстиции Армении, ранее министерство начало процесс проверки, чтобы узнать, насколько обработка персональных данных компанией «Visa Metric» соответствует законодательству Армении.

30 марта 2018 года VisasMetric представила Агентству уведомление о разработке специальной категории или биометрических персональных данных, после рассмотрения которого Агентство письменно обратилось к «VisaMetric».

В рамках своей компетенции в соответствии со статьей 20 закона Армении «О защите персональных данных», Агентство потребовало необходимую для проверки деятельности компании информацию.