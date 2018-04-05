В Армении расчеты ЗРК и ПЗРК ПВО ЮВО отразили атаки условного противника на контрольных занятиях

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Бук-М1-2, Стрела-10 и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Игла-1 войсковой противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в ходе контрольных занятий отразили учебные ракетные атаки и беспилотную авиаразведку условного противника.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в течение трех дней военнослужащие выполняли учебные задачи по прикрытию государственной границы и объектов российского соединения от ударов различных воздушных целей условного противника. Также подразделения войсковой ПВО отрабатывали на время обнаружение, сопровождение и уничтожение электронными пусками из ЗРК «Бук», «Стрела» и «Игла» различных воздушных целей условного противника в сложных метеоусловиях и темное время суток.

Выполняя зачетные упражнения, зенитчики совершили по 10 электронных пусков по воздушным целям условного противника, в том числе выполняющим разведку местности беспилотным летательным аппаратам в небе над полигоном «Камхуд».

В зачетных упражнениях на контрольных занятиях по боевой подготовке в Закавказье принимали участие более 200 военнослужащих и около 50 единиц военной техники, в том числе имитационная группа – истребительная, армейская и беспилотная авиация.