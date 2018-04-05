У премьер-министра Армении будут две резиденции. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после сегодняшнего заседания правительства РА заявил министр юстиции РА Давид Арутюнян.

«У премьера Армении будет резиденция также в правительстве, поскольку более эффективную работу с членами кабмина премьер может проводить там. В то же время предусмотрена также другая резиденция для премьера», – отметил министр.

По словам Д. Арутюняна, полномочия премьера расширены до такой степени, что значительная часть полномочий действующего президента Армении также перейдет к нему.

«Исключительно в плане инфраструктуры и структуры здание резиденции президента приспособлено для надлежащей реализации ряда полномочий. Здание же правительства удобно для осуществления полномочий в исполнительной сфере. Нет ничего удивительного, что часть полномочий будет осуществляться на другой территории», – отметил министр.

Как известно, 9 апреля 2018г. завершится срок президентства Сержа Саргсяна и окончательно вступят в силу изменения, внесенные в Конституцию Армении по итогам референдума 2015г. Республика совершит полный переход к парламентской модели правления, в рамках которой расширяются полномочия премьер-министра.

После принятых в Армении в 2015 году конституционных реформ страна переходит на парламентскую форму правления. Новоизбранный президент Армен Саргсян вступит в должность 9-го апреля. В тот же день будут прекращены полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство подаст в отставку. Премьер-министр будет избран правящей партией или правящей коалицией 17-го апреля.