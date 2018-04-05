Время в Ереване: 11:07:36,   5 Апрель

В Румынии микроавтобус с пассажирами упал в реку


Микроавтобус упал в реку Бистрица в румынском уезде Нямц, в результате девять человек погибли, как сообщает Арменпресс, об этом передает агентство Mediafax.

По данным агентства, инцидент произошел в ночь на четверг. После падения микроавтобуса в реку выбраться смог лишь один пассажир, который сидел рядом с водителем. Он госпитализирован. Тела семи погибших нашли сразу, еще двух человек объявили пропавшими без вести.

Полиция предполагает, что к аварии могла привести лопнувшая шина или другая техническая проблема.

 

 




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