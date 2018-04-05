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Эдвард Налбандян примет участие в заседании Совета министров ИД СНГ


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 апреля посетит Минск. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.
 
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.


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