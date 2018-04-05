Эдвард Налбандян примет участие в заседании Совета министров ИД СНГ
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 апреля посетит Минск. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.
10:34, 31.03.2018
Спустя два года: границы де-факто и предпосылки международного закрепления – Шаан Гантахарян
13:24, 27.03.2018
Арташес Гегамян: Мы – одна команда!
- 14:27 Остров Боракай временно закрывают для туристов
- 14:18 В Испании увеличили сумму расходов на содержание королевской семьи
- 14:06 В центре Млечного Пути найдены десятки доселе неизвестных черных дыр
- 13:52 СМИ: вооруженный палестинец погиб при ударе ВВС Израиля на границе с сектором Газа
- 13:30 В Армении химики-разведчики ЮВО ликвидировали последствия условного химического заражения на контрольных занятиях
- 13:21 Правительство Армении предоставило таможенную льготу компании «Алекс Текстиль»
- 13:15 Ученые рассказали, как похудеть, не отказываясь от макарон
- 13:09 Макмастер пригрозил России в прощальной речи
- 13:04 Все вопросы с заседаний правительства, представляюшие интерес для общества, будут публиковаться: Давид Арутюнян
- 12:57 «ВизаМетрик» не будет принимать обращения за визами в Армении
- 12:55 В Армении расчеты ЗРК и ПЗРК ПВО ЮВО отразили атаки условного противника на контрольных занятиях
- 12:43 Правительство Армении удовлетворило заявку, направленную на стимулирование производства обуви
- 12:42 В Румынии микроавтобус с пассажирами упал в реку
- 12:27 Эдвард Налбандян примет участие в заседании Совета министров ИД СНГ
- 12:21 Армения облегчает сотрудничество с Колумбией
- 12:19 Идеальная фигура: китаянка в свои 50 лет выглядит на двадцать
- 12:17 Хочу вписать свое имя в историю «Арсенала»: Генрих Мхитарян:
- 12:11 Правительство Армении выделило 12 тысяч евро на исполнение решения ЕСПЧ
- 12:10 Россия пока не будет назначать постпреда РФ при НАТО
- 12:03 В Южной Корее потерпел крушение военный самолет
- 11:59 Чиновникам в Грузии запретили черные машины
- 11:54 Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил в сжатые сроки обеспечить исполнение технической безопасности в общественных местах
- 11:52 Для правительства Армении важно внедрение единой платформы местного электронного управления Համօգտագործել
- 11:47 Проходит последнее заседание правительства Армении «при открытых дверях»
- 11:42 Будем продолжать работать в том же темпе: премьер-министр Армении Карен Карапетян – членам правительства
- 11:40 Концерты Эдиты Пьехи перенесены
- 11:22 Степан Микаэлян назначен судьей гражданской и административной палаты Кассационного суда Армении
- 11:21 МВД Грузии подтвердило гибель шестерых горняков в угольной шахте
- 11:15 Гагик Геворкян, Матевос Арамян и Феликс Пирумян освобождены от должности советника президента Армении
- 11:11 Армен Саргсян освобожден от должности посла Армении в Соединенном Королевстве
- 10:57 Австрия объяснила отказ высылать дипломатов хорошими отношениями с Россией
- 10:50 #CultTalk: Во всем мире наблюдается сильная конкуренция в области культуры: Карен Агамян
- 10:45 В США отметили резкий рост числа арестов нелегальных мигрантов на границе
- 10:37 Facebook объявила о нововведениях для повышения безопасности данных пользователей соцсети
- 10:31 NASA опубликовало видео солнечной активности
11:43, 01.04.2018
Просмотрели 2568 раз Армянская община Лондона вновь сплотилась вокруг посольства Армении – армяне митингом ответили азербайджано-турецкой общине
16:10, 31.03.2018
Просмотрели 1384 раз Выступление Симфонического оркестра Армении в Гамбурге прошло на бис
18:53, 30.03.2018
Просмотрели 1375 раз Во Франции тяжело ранен изгнанный из родины азербайджанский журналист
17:36, 31.03.2018
Просмотрели 1253 раз Римма Варжапетян: Обвинение армян в антисемитизме – это откровенная провокация
15:38, 31.03.2018
Просмотрели 1252 раз HREESH, BEEB и S1 как ужас противника – новые БПЛА от армянской компании