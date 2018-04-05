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Идеальная фигура: китаянка в свои 50 лет выглядит на двадцать


В свои 50 лет жительница Китая Лю Елин выглядит фактически на двадцать. Она постоянно занимается спортом и даже выходит на мороз в одном бикини. Смотрите на видео, как выглядит китаянка, передает Арменпресс.




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