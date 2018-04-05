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Армения облегчает сотрудничество с Колумбией


Правительство Армении одобрило отмену визового режима для лиц с дипломатическими и служебными паспортами с Колумбией. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 5-го апреля.

Как сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян, отмена визового режима для лиц с дипломатическими и служебными паспортами будет способствовать стимулированию взаимных визитов официальных лиц.


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