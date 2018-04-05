Армения облегчает сотрудничество с Колумбией

Правительство Армении одобрило отмену визового режима для лиц с дипломатическими и служебными паспортами с Колумбией. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 5-го апреля.

Как сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян, отмена визового режима для лиц с дипломатическими и служебными паспортами будет способствовать стимулированию взаимных визитов официальных лиц.