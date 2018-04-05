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Правительство Армении выделило 12 тысяч евро на исполнение решения ЕСПЧ


Правительство Армении выделило Министерству юстиции 12 тысяч евро на исполнение решения ЕСПЧ. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 5-го апреля.

Соответствующее решение ЕСПЧ по делу «Мовсесян против Армении» было принято 16-го ноября 2017 года, и после вступления решения в законную силу указанная сумма должна быть уплачена в течение 3 месяцев.


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