Россия пока не будет назначать постпреда РФ при НАТО

Россия не будет назначать постпреда при НАТО, пока не увидит от Североатлантического альянса готовности к серьезной работе. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг журналистам директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Эта должность [постпреда РФ при НАТО] будет пустовать, пока мы не увидим реальной готовности со стороны натовцев работать всерьез", - сказал он.

Должность постоянного представителя РФ при НАТО остается свободной после назначения занимавшего ее Александра Грушко на пост заместителя министра иностранных дел в конце 2017 года.