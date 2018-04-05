В Южной Корее потерпел крушение военный самолет, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел около трех часов дня в уезде Чхильгок провинции Кенсан-Пукто, в 300 километрах от Сеула.

Истребитель F-15 возвращался на базу в город Тэгу. На борту были два пилота, их судьба выясняется.

К месту крушения самолета направились пожарные и полиция. Однако поисково-спасательные работы осложняются густым туманом.

По свидетельствам очевидцев, самолет упал в горах, было слышно несколько взрывов.