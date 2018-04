Хочу вписать свое имя в историю «Арсенала»: Генрих Мхитарян:

Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян сказал, что не раздумывал дважды, когда у него появилась возможность перейти из «Манчестер Юнайтед» в лондонский клуб “Арсенал”. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает журнал «Four Four Two»

Армянский хавбек отметил, что сделал выбор в пользу «канониров», потому что в нем был заинтересован главный тренер команды Арсен Венгер.

«Когда я узнал, что могу перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал", то сказал: "Да, я этого хочу!", – цитирует Four Four Two Мхитаряна. – Я не думал дважды. Для меня важно играть в атакующей команде. Не мог и представить лучшего начала. Я скучал по игре в атаке. Я перешел в "Арсенал", потому что Венгер хотел этого. Он не хотел мной заменить Санчеса. Мы разные игроки, у нас разные способности и таланты. Я сделаю все, что смогу, ради этого клуба.

Я хочу вписать свое имя в историю "Арсенала", хочу стать легендой клуба. Я хочу забивать голы, отдавать передачи и выигрывать трофеи, чтобы радовать фанатов».

В составе лондонцев Мхитарян принял участие в 11 матчах во всех турнирах. За это время он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Фото - Four Four Two