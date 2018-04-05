Чиновникам в Грузии запретили черные машины

Автомобили всех классов, предназначенные для госслужащих в Грузии, могут быть любого цвета, кроме черного — соответствующие изменения правительство страны внесло в постановление "Об утверждении перераспределения государственного автопарка, классификации и закупки служебной автомашины или правила замены", передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Отказ от черных автомобилей было инициативой премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который в начале февраля призвал членов правительства оставить в прошлом эпоху черных джипов и пересесть на машины других цветов.

В январе текущего года запрет на использование автомобилей черного цвета стал действовать в Туркменистане. В отличие от Грузи, где черный цвет запрещен для автомобилей госслужащих, в Туркменистане данный запрет распространяется на все машины.