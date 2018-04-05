Для правительства Армении важно внедрение единой платформы местного электронного управления Համօգտագործել

Одно из поручений премьер-министра Армении Карена Карапетяна в ходе заседания правительства Армении 5 апреля касалось создания единой цифровой платформы местного электронного управления.

Как передает «Арменпресс» с его слов, в контексте повышения эффективности территориального управления и местного самоуправления важно внедрить единую цифровую платформу местного электронного управления, которая должна быть привязана к системам государственного электронного управления.

При создании указанной платформы, приоритетным является внедрение единой системы учета имущественных налогов, отсутствие чего вызывает проблемы при расчете налога на недвижимое имущество и транспортного налога, форм платежей, а также сбора налогов», - сказал премьер-министр.

Карен Карапетян поручил в этой связи представить в 5-дневный срок в аппарат правительства проект графика и программы действий по внедрению единой платформы, а также проект соответствующего правового акта.

А исполнительному директору Фонда «Цифровая Армения» глава правительства поручил принять меры в направлении проектирования единой системы расчета имущественных налогов, организационных и других работ.