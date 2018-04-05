Проходит последнее заседание правительства Армении «при открытых дверях» - до вступления в силу изменений в законе «О структуре правительства Армении».

Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь премьер-министра Армении Арам Араратян поблагодарил прессу за сотрудничество. «О деталях работы в новом режиме и дальнейшем сотрудничестве мы сообщим дополнительно»,- сказал он.

Изменения, по которым заседания правительства Армении будут проходить за закрытыми дверьми, вступают в силу 9-го апреля. Отныне члены правительства смогут распространять соответствующую информацию лишь с позволения премьер-министра Армении. Заседания правительства Армении будут протоколироваться администрацией премьер-министра Армении. Протоколы или их часть подлежат публикации с поручения премьер-министра Армении.

После принятых в Армении в 2015 году конституционных реформ страна переходит на парламентскую форму правления. Новоизбранный президент Армен Саргсян вступит в должность 9-го апреля. В тот же день будут прекращены полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство подаст в отставку. Премьер-министр будет избран правящей партией или правящей коалицией 17-го апреля.