Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил в сжатые сроки обеспечить исполнение технической безопасности в общественных местах

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил ужесточить требования к технической безопасности в общественных местах. Он напомнил о том, что 2-го апреля в 20:44 в пункте быстрого питания "Бургер кинг", расположенном по адресу Северный проспект, 5 в центре Еревана, произошел взрыв, при взрыве пострадали 8 человек, в том числе, двое детей. Среди пострадавших - двое граждан Ирана и трое граждан России.

Как передает «Арменпресс» , премьер-министр поручил МЧС в течение двух месяцев предпринять мероприятия по обеспечению требований пожарной и технической безопасности и технических нормативов на производственных объектах, объектах общественного питания, в компаниях сферы обслуживания и услуг, а также выявить упущения."В случае выявления нарушений предусмотреть краткие сроки по их ликвидации, а при невыполнении этих обязательств - применить строгие меры, предусмотренные законом. Для обеспечения безопасности работы в этих структурах привлечь также соответствующие инспекции Минздрава", - сказал Карапетян.Он предложил представителям бизнес-сообщества и руководителям организаций, занятых в сфере обслуживания и услуг по собственной инициативе и в сотрудничестве с МЧС предпринять меры по выявлению возможных проблем и их ликвидации, повысив уровень технической безопасности на своих объектах.Карапетян лично попросил министра по чрезвычайным ситуациям Армении Давида Тонояна обратить внимание на то, чтобы эти поручения не привели к административным проблемам и неправильному восприятию или исполнению поручений.