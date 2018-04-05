Концерты Эдиты Пьехи перенесены

Концерты народной артистки СССР Эдиты Пьехи, которые должны были состоятся 7-9 апреля в Екатеринбурге и Челябинске, перенесены на более позднюю дату.

Речи об отмене концертов не идет, сообщил в четверг ТАСС организатор концертов Пьехи в Челябинске и Екатеринбурге Леонид Барковский. Ранее в четверг сообщалось, что эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха госпитализирована в Санкт-Петербурге. По словам самой Пьехи, с обострением бронхита ее госпитализировали в городскую многопрофильную больницу № 2 Петербурга три дня назад, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сейчас, отметила певицы, ей делают ингаляцию, лечат, и скоро она пойдет на поправку. Эдита Пьеха - советская и российская эстрадная певица, актриса. В июле 2017 года ей исполнилось 80 лет. По подсчетам поклонников, в репертуаре певицы около 400 песен, в том числе "Город детства", "Белый свет", "Надежда" и "Как молоды мы были"