Будем продолжать работать в том же темпе: премьер-министр Армении Карен Карапетян – членам правительства

Премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе заседания правительства Армении 5-го апреля заявил о скорой отставке правительства. Как передает «Арменпресс», он призвал министров не расслабляться, несмотря на скорую отставку.

Мы будем продолжать работать в том же темпе. Советую не сбавлять его", - сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян. Он поблагодарил всех за совместную работу.



После принятых в Армении в 2015 году конституционных реформ страна переходит на парламентскую форму правления. Новоизбранный президент Армен Саргсян вступит в должность 9-го апреля. В тот же день будут прекращены полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство подаст в отставку. Премьер-министр будет избран правящей партией или правящей коалицией 17-го апреля.

"Исходя из требований Конституции, в ближайшее время мы представим заявление об отставке правительства.