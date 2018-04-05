МВД Грузии подтвердило гибель шестерых горняков в угольной шахте

Шесть шахтеров погибли в результате несчастного случая на угольной шахте имени Миндели в Ткибули (регион Имерети), как передает Арменпресс, об этом сообщает МВД Грузии.

Как ранее заявил журналистам представитель профсоюза Грузии Тенгиз Долаберидзе, есть информация о шести погибших под завалом шахтерах, но до завершения спасательных работ об этом говорить преждевременно.

По информации МВД, инцидент произошел на рассвете в четверг. "По предварительной информации следствия, в одном из тоннелей шахты произошла деформация стен, что привело к обрушению потолка", - сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в результате обрушения получили травмы несколько человек, они доставлены в больницы.

Что касается шести погибших, то, как заявляют в МВД, они получили не совместимые с жизнью травмы, спасти их не удалось.

В сообщении говорится, что начато расследование по части 2 статьи 240 УК Грузии "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия".

Как сообщают грузинские СМИ, на место происшествия выехал первый вице-премьер Грузии, министр экономики Дмитрий Кумсишвили.