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Степан Микаэлян назначен судьей гражданской и административной палаты Кассационного суда Армении


Степан Микаэлян назначен судьей гражданской и административной палаты Кассационного суда Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Соответствующий указ президент Армении Серж Саргсян подписал 5 апреля.

Согласно указу, полномочия Степана Микаэляна на посту судьи Апелляционного гражданского суда РА прекращены.


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