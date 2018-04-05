Степан Микаэлян назначен судьей гражданской и административной палаты Кассационного суда Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Соответствующий указ президент Армении Серж Саргсян подписал 5 апреля.

Согласно указу, полномочия Степана Микаэляна на посту судьи Апелляционного гражданского суда РА прекращены.