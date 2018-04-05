Гагик Геворкян, Матевос Арамян и Феликс Пирумян освобождены от должности советника президента Армении

Гагик Геворкян освобожден от должности советника президента Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Соответствующий указ президент Армении Серж Саргсян подписал сегодня, 5 апреля.

Другими указами от должности советника президента Республики Армения освобождены Матевос Арамян (священник тер Месроп) и Феликс Пирумян.