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Армен Саргсян освобожден от должности посла Армении в Соединенном Королевстве


Армен Саргсян освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Республике Ирландия. Соответствующий указ президент Армении Серж Саргсян подписал сегодня, 5 апреля. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

2-го марта Армен Саргсян был избран со стороны НС Армении президентом Армении. Его инаугурация состоится 9-го апреля, в СКК имени Демирчяна, на специальном заседании НС Армении.


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