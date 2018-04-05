Армен Саргсян освобожден от должности посла Армении в Соединенном Королевстве

Армен Саргсян освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Республике Ирландия. Соответствующий указ президент Армении Серж Саргсян подписал сегодня, 5 апреля. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

2-го марта Армен Саргсян был избран со стороны НС Армении президентом Армении. Его инаугурация состоится 9-го апреля, в СКК имени Демирчяна, на специальном заседании НС Армении.