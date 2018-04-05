Австрия объяснила отказ высылать дипломатов хорошими отношениями с Россией

Вена отказалась высылать российских дипломатов, потому что традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией. Как передает Арменпресс, об этом в эфире телеканала Puls 4 заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались в их числе. Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого, потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ", — сказал политик.

Курц напомнил, что Австрия в качестве члена Евросоюза вместе с другими странами-участницами сообщества поддержала отзыв посла ЕС из Москвы для консультаций в Брюссель.