CultTalk: Во всем мире наблюдается сильная конкуренция в области культуры: Карен Агамян

В год около 50 различных выставок, разнообразные программы, направленные на развитие армянского изобразительного искусства: Союз художников Армении развивает с начала года активную деятельность. В этом году 85-летнему Союзу художников Армении предстоит активно работать над выставками, ;посвященными 100-летию Первой республики и 2800-летию Еревана.

Гостем нового культурного проекта «Арменпресс» - #CultTalk, стал председатель Союза художников Армении, заслуженный деятель искусств Армении Карен Агамян, который рассказал о программах своей организации, проблемах и задачах современного армянского изобразительного искусстваии пр.

Новая выставка – каждые 10-15 дней

В 2018-м году, как и всегда, Союз художников Армении проведет около 50 различных выставок. В следующем месяце состоится выставка, посвященная майским победам и 100-летию Первой республики, в июле состоится выставка, которая посвящена 2800-летию Еревана. В течение года состоится и международная выставка, в которой примут участие как армянские, так и зарубежные художники.

Выставка пройдет как в Союзе художников Армении, так и в национальной галерее и Центре Гафесчян.

Финансовые средства и вечная борьба таланта

Ежегодно к нам обращаются 40-60 художников с заявлениями о приеме в Союз художников, из них проходит около 50%. 40% членов Союза художников – м олодежь.

…Не ошибусь, если скажу, что наша молодежь талантлива, однако у нас нет условий, чтобы оби заявили о себе в полный голос. Например, они с опаской используют краски – ведь краски, холсты, кисти стоят дорого … более обеспеченные получают преимущества, однакмо побеждать должен талант.

Многие, к сожалению, уезжают, однако многие не достигают успеха. Во всем мире наблюдается сильная конкуренция в области культуры.

Полный текст – по адресу https://armenpress.am/arm/news/928771.html

P.S. Героями нового культурного проекта «Арменпресс» - #CultTalk: говоря о культуре», станут представители отрасли. Цель проекта – еще раз переоценить современную армянскую культуру.

Автор проекта – Роза Григорян