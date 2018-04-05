Facebook объявила о нововведениях для повышения безопасности данных пользователей соцсети

Американская компания Facebook объявила о том, что запускает ряд нововведений для повышения безопасности личных данных пользователей одноименной соцсети. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении компании, распространенном в среду.

"Мы надеемся, что эти изменения лучше защитят информацию людей", - указано в нем.

Согласно документу, нововведения коснулись в основном доступа различных приложений к данным пользователя в его учетной записи в соцсети. Так, теперь программам будет сложнее подключиться к аккаунту человека: сама Facebook будет определять, через какие приложения пользователи смогут при желании заходить в свою учетную запись, введя логин и пароль и раскрыв его таким образом сторонней программе, а в какие - нет.

Кроме того, Facebook выключила функцию поиска знакомых людей через номер телефона или адрес электронной почты, решив, что сбор такой информации может стать причиной нарушения тайны частной жизни со стороны злоумышленников. Разработчики также пообещали, что теперь пользователи смогут видеть наверху своей ленты в соцсети список всех приложений, которые используют учетную запись Facebook пользователя, а также какую информацию они собирают.