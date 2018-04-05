NASA опубликовало видео солнечной активности

NASA опубликовало видео, на котором показана активность магнитного поля Солнца.

Ролик был сделан Обсерваторией солнечной динамики (SDO) с помощью устройства Helioviewer. На записи видно множество ярких дуг силовых линий магнитного поля, которые загибаются в направлении от поверхности Солнца, передает Арменпресс.

Видео было записано 27-28 марта после нескольких дней отсутствия солнечной активности.