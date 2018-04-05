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При обрушении шахты в Грузии могли погибнуть шесть человек


По предварительной информации, в шахте в городе Ткибули на западе Грузии погибли несколько шахтеров.

Как сообщают в четверг грузинские СМИ, обвал в шахте произошел около 4:00. Подробности инцидента пока неизвестны, Как передает Арменпресс.

Как заявил журналистам представитель профсоюза Грузии Тенгиз Долаберидзе, есть информация о шести погибших под завалом шахтерах, но до завершения спасательных работ об этом говорить преждевременно

 

 

 

 




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