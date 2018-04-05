Суд в Бразилии разрешил арестовать экс-президента для исполнения обвинительного приговора

Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии, который является высшей судебной инстанцией страны, разрешил в ночь на четверг поместить экс-президента республики Луиса Инасиу Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного приговора по делу о коррупции. Заседание, на котором было вынесено соответствующее решение, транслируется на канале судебного органа в YouTube.

Вердикт означает, что Лула да Силва может быть отправлен в тюрьму уже в ближайшие часы, если судья первой инстанции выпишет соответствующий ордер. Экс-президент настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены все его апелляции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



