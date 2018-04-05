Время в Ереване: 11:07:36,   5 Апрель

Суд в Бразилии разрешил арестовать экс-президента для исполнения обвинительного приговора


Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии, который является высшей судебной инстанцией страны, разрешил в ночь на четверг поместить экс-президента республики Луиса Инасиу Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного приговора по делу о коррупции. Заседание, на котором было вынесено соответствующее решение, транслируется на канале судебного органа в YouTube.

Вердикт означает, что Лула да Силва может быть отправлен в тюрьму уже в ближайшие часы, если судья первой инстанции выпишет соответствующий ордер. Экс-президент настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены все его апелляции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации