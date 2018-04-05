Красноречивые свидетели истории: чаша святого причастия

Любая утварь, применяемая при отправлениях христинских религиозных обрядах, имеет определенный смысл и значение: каждый из них освящается особым обрядом и никогда не используется в иных целях.

Важное значение в культовых обрядах занимает чаша святого причастия или потир. Чаша святого причастия имеет особую форму, по установленному порядку, ее изготавливают из серебра и покрывают внутри золотом.

В беседе с «Арменпресс» старший научный сотрудник Музея истории Армении Джульетта Карапетян рассказала о потире Талина, датируемом 1864 г., изготовленном – как полагается, из серебра и покрытым внутри золотом.

На постаменте потира имеется красивый растительный орнамент, в 13 нишах размещены фигурки Христа и 12 апостолов. «Постамент соединен с чашей шаром, украшенным изображениями ангелов, орнаментом и прочей лепнина»,- сказала она.

На потире имеется надпись, в которой указан год ее создания – 1864, и принадлежность священнику Погосу, который и должен был использовать потир в ходе богослужения.

Как сказала старший научный сотрудник Музея истории Армении Джульетта Карапетян, потир используется в ходе мессы, во время причащения кразным вином, символизирующим кровь Христа. «Потир воплощает ту чашу, вином из которой, освятив его, причащал Христос апостолов во время тайной вечери, накануне своего восхождения на крест»,-сказала старший научный сотрудник Музея истории Армении Джульетта Карапетян.

По ее словам, обычно потиры украшали растительным орнаментом, размещали на них изображения апостолов, часто писали посвящения – как и в вышеуказанном случае.