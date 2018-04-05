Между Арменией и Святым престолом наличествует активный диалог на высоком уровне. Дипломатические отношения между Арменией и Ватиканом установились в 1992 году, 23-го мая, совместной декларацией. До марта 2013 года послы Армении в Лондоне и Париже получали аккредитацию в Ватикане – путем совместительства. В марте же 2013 года в Ватикан было отправлено посольство Армении.

Как передает «Арменпресс», с 1992 года состоялся ряд взаимных визитов высокого уровня. Особая веха – заявление Папы Римского Франциска о Геноциде армян, сделанное им в ходе литургии в память о жертвах Геноцида в соборе Св. Петра 12-го апреля 2015 года.

Министры ИД Армении посещали Ватикан в 1998, 2009, 2013 и 2017годах. Периодически сюда приезжал и католикос всех армян. В 2001 году Армению посетил Папа Иоанн-Павел Второй: его визит был приурочен к 1700-летию христианства в Армении. В 2016 году Армению посетил Папа Франциск.

Рядом с Арменией – с 1988 года

Отношения между Арменией и Ватиканом затрагивают различные отрасли. «Неофициально» они начались после разрушительного землетрясения 1988 года, когда Святой престол оказал Армении значительную помощь: свидетельством тому является построенная в Ашоцке больница «Богоматери Нарека».

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Папа Римский Франциск освятит бронзовую статую героя армянской культуры, епископа Экуменической церкви и символа экуменизма Григора Нарекаци в садах Ватикана. Церемония освящения состоится 5-го апреля, в 12:00, в присутствии президента Армении Сержа Саргсяна, католикоса Гарегина Второго и католикоса Киликийского Арама Первого.

Автор скульптуры – Давид Ереванци. Скульптура отлита в Чехии, при финансовом содействии посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна и Артура Джанибекяна. Отлито 2 скульптуры, одна будет установлена в садах Ватикана, другая – в Эчмиадзине.